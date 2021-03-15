Новак рассказал, когда начнет действовать скорректированный демпфер на топливо

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что механизм демпфера «в текущих макроэкономических условиях при текущем курсе и при повышении цен на нефть на мировых рынках частично потребовал корректировки». Он добавил, что власти уже проработали этот вопрос и готовят соответствующий законопроект.

«Планируется, что этот механизм заработает с 1 мая 2021 года с целью сохранения маржинальности в рознице и стабильности цен на АЗС», — сообщил Новак.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

По словам вице-премьера, механизм демпфера важен с позиции «сохранения достаточной доходности розничного сегмента», а также для «удержания роста конечных цен в пределах инфляции».

Новак также обратил внимание, что запасы топлива в России на данный момент выросли более чем на 35% относительно начала февраля, сообщается на сайте правительства РФ.

Ранее в Минэнерго России сообщили, что планируют в скором времени принять меры для сохранения увеличения цены бензина и дизельного топлива на уровне, который будет близок к инфляции. Их подорожание на АЗС в первую неделю марта в ведомстве объяснили изменением индекса потребительских цен с начала года и сезонным ростом спроса на топливо.



Татьяна Демина