Счетная палата предупредила о риске повтора топливного кризиса

В отчете о работе Счетной палаты за прошедший год говорится о том, что Россия может столкнуться с риском повторения топливного кризиса 2018 года.



В мае 2018-го, после роста цен на топливо, власти приняли экстренные меры. Возникают риски повторения роста розничных цен. В Минэнерго прокомментировали ситуацию, сообщив о принятии ряда мер для сдерживания роста розничных цен на бензин и дизтопливо, а еще на обеспечение топливом регионов и доходности АЗС.

В ведомстве отметили, что благодаря демпферному механизму цены на АЗС в прошлом году держались в рамках инфляции. Сейчас Минэнерго совместно с Минфином занимаются корректировкой демпфирующего механизма в сторону его увеличения. Нововведения могут вступить в силу с 1 мая, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Минэнерго рассказывали о причинах роста цены бензина на АЗС.

Маргарита Головатенко