Стало известно имя будущего главы Гарантийного фонда Татарстана

Как стало известно «Реальному времени», со дня на день будет официально объявлено имя нового руководителя Гарантийного фонда Республики Татарстан. Пустовавшее с ноября прошлого года кресло займет экс-глава межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5 по РТ Рустем Мухамедшин, входивший в команду нынешнего министра Мидхата Шагиахметова в его бытность замруководителя республиканской УФНС.

Мухамедшин уже работал в команде Мидхата Шагиахметова, который начинал карьеру в налоговых органах в 1989 году и проработал там почти 20 лет, дослужившись до руководителя регионального управления ФНС. Новый руководитель Гарфонда некоторое время был советником при Шагиахметове.



Напомним, что предыдущим руководителем Гарантийного фонда был Тимур Темиргалиев. В ноябре 2020 года он переехал на работу в Москву, став управляющим директором бизнес-блока госкорпорации «ВЭБ.РФ».

Подробнее о назначении читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова