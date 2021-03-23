В КФУ создают атлас по астрономии на татарском языке

Фото: пресс-служба КФУ

Сотрудники КФУ и Дома татарской книги работают над астрономическим атласом для учащихся 8-9 классов на татарском языке. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В работе над книгой участвует всемирно известный астрофизик — академик РАН и почетный профессор КФУ Рашид Сюняев. По его задумке издание дополнят материалами по истории астрономии, рассказывающими о том, как древние тюрки изучали звездное небо, словарем татарских астрономических терминов.

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— Мало кто знает, к примеру, как называлась в древности Полярная звезда или планета Венера по-татарски. У старинных названий есть своя история, свое мифологическое обоснование. Мы хотим, чтобы эти термины стали известны детям, — рассказал один из создателей проекта, магистрант второго года обучения института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, директор Музея истории татарской литературы и мемориальной квартиры Шарифа Камала (Дом татарской книги) Айдар Шайхин.

Создатели надеются, что проект получит финансовую поддержку со стороны государства.

Ранее ученые кафедры астрономии и космической геодезии института физики КФУ открыли двадцать новых квазаров — сверхмассивных черных дыр с массой до 1 млрд солнечных масс. Они находятся в 8—12 млрд световых лет от Земли. Двадцать далеких квазаров стали первыми объектами, которые были открыты при дистанционных наблюдениях из Казани, из КФУ.

Татьяна Леухина