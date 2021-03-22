Казанские астрономы открыли двадцать сверхмассивных черных дыр

Ученые кафедры астрономии и космической геодезии института физики КФУ открыли двадцать новых квазаров — сверхмассивных черных дыр с массой до 1 млрд солнечных масс. Они находятся в 8-12 млрд световых лет от Земли.

«Двадцать далеких квазаров стали первыми объектами, которые были открыты нами при дистанционных наблюдениях из Казани, из КФУ», — сообщил профессор кафедры астрономии и космической геодезии института физики КФУ, член-корреспондент Академии наук РТ Ильфан Бикмаев.

В исследованиях был задействован телескоп КФУ РТТ-150, находящийся в горах Турции. Впервые в истории казанской астрономии с помощью него были проведены спектроскопические наблюдения 20 сверхмассивных черных дыр на красных смещениях z=2.5-4.5 (примерно 10—12 млрд световых лет), сообщает медиапортал университета.

Фото: media.kpfu.ru

Ранее профессор института физики КФУ, директор Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта КФУ Юрий Нефедьев рассказал, что черные дыры все еще мало изучены. По его словам, их гравитационное притяжение велико настолько, что его не могут покинуть даже тела, которые движутся со скоростью света (300 000 км/с), в том числе кванты самого света.

Татьяна Демина