Сегодня в Татарстане выявили 45 больных коронавирусом

В Татарстане зарегистрировано 45 новых случаев COVID-19, все случаи контактные, сообщили в региональном Минздраве. 22 человека госпитализировано, 23 получают лечение на дому.

Таким образом, число выявленных случаев COVID-19 составило 19 066.

Фото: realnoevremya.ru

Выздоровело за весь период 15 796 человек, в том числе 6 за минувшие сутки.

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Ольга Плешкова