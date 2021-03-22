Сегодня в Татарстане выявили 45 больных коронавирусом
В Татарстане зарегистрировано 45 новых случаев COVID-19, все случаи контактные, сообщили в региональном Минздраве. 22 человека госпитализировано, 23 получают лечение на дому.
Таким образом, число выявленных случаев COVID-19 составило 19 066.
Выздоровело за весь период 15 796 человек, в том числе 6 за минувшие сутки.
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