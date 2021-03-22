В Московском районе Казани на сутки отключат воду

В среду, 24 марта, в Московском районе Казани не будет воды почти сутки. Это связано с работами на сетях водопровода.

С 9:00 24 марта до 6:00 25 марта воду отключат по следующим адресам: проспект Ибрагимова, 61, 61а, 63, 63а, 65а (детский сад №355), 71, 71а (детский сад №207), 83а, проспект Ямашева, 9, 9а, 11, 15, 15, корпус 1 и 2, 15а, 17, 17а, 19а, б, в, г, е, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27.

Фото: kzn.ru

МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны разместят согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843) 231-62-60, сообщается на сайте мэрии Казани.

Напомним, 23 марта, в домах Авиастроительного, Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов из кранов может потечь зеленая вода. Это произойдет в связи с работами по выявлению мест утечки теплоносителя. Для этого в сетевую воду магистральных тепловодов от Казанской ТЭЦ-2 введут краситель зеленого цвета «Уранин-А».

