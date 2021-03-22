Завтра вода в домах нескольких районов Казани окрасится в зеленый цвет

Во вторник, 23 марта, в домах Авиастроительного, Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов из кранов может потечь зеленая вода. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Это произойдет в связи с работами по выявлению мест утечки теплоносителя. Для этого в сетевую воду магистральных тепловодов от Казанской ТЭЦ-2 введут краситель зеленого цвета «Уранин-А».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Казанцев просят обращаться в диспетчерскую службу филиала АО «Татэнерго» компании «Казанские тепловые сети» по телефону: +7(843)291-87-95 (многоканальный) при обнаружении «зеленой воды».

На прошлой неделе в некоторых домах Приволжского района Казани и на станции метро «Дубравная» почти на сутки отключали водоснабжение.

