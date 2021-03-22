В Иннополисе начинают строительство двух технопарков-«бумерангов»

Фото: Максим Платонов (архив)

В Иннополисе появятся два новых технопарка-«бумеранга». Положительные заключения экспертизы и разрешения на строительство уже получены.

«За тремя «бумерангами» планируем построить большой многофункциональный комплекс (до 18 этажей в центральной башне) с офисами и необходимой инфраструктурой для комфортной жизни и отдыха на первых этажах», — сообщил в Instagram экс-глава Минсвязи РФ, член совета директоров ОЭЗ «Иннополис» Николай Никифоров.

Планируется, что два новых объекта станут первыми в проекте большой застройки Иннополиса c целью увеличения численности его населения с 5 до 30 тысяч человек.

В январе в Иннополисе ввели в эксплуатацию новый технопарк им. Н.И. Лобачевского. Пятиэтажное здание выполнено в форме бумеранга. Его площадь составляет более 28 тыс. кв. м. В нем запланировано создание 1,5 тыс. новых рабочих мест.



Также в Иннополисе на данный момент функционирует технопарк «Попов».

Татьяна Демина