В жилой массив Константиновка свезли более 10 КАМАЗов строительных отходов

В жилом массиве Константиновка Советского района Казани обнаружили несанкционированное складирование отходов строительных и ремонтных работ. По подсчетам специалистов Минэкологии РТ, на незаконную свалку завезли более 10 КАМАЗов мусора.

Во время проведения экологами мониторинга на место свалки приехали грузовики с отходами. Заметив инспекторов, они попытались скрыться. С водителей машин взяли объяснения и обязали их явиться в Центральное территориальное управление Минэкологии РТ для всестороннего выяснения обстоятельств дела.

Фото: eco.tatarstan.ru

В отношении собственников земельного участка, на котором обнаружили несанкционированную свалку, составили административные протоколы по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления»), сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

В сентябре 2020 года в поселке Константиновка обнаружили свалку бетонных изделий, лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий.



Татьяна Демина