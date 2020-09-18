В Советском районе Казани нашли свалку бетоных изделий

В Казани инспекторы Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ обнаружили свалку бетонных изделий, лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий. Об этом рассказали в ведомстве.

Свалку обнаружили в поселке Константиновка Советского района. Общая площадь захламленного участка составила 500 кв. м.

Сейчас инспекторы проводят административное расследование по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления». Они намерены установить виновных и привлечь их к ответственности.

Ранее сообщалось, что строительный мусор поставят на контроль в Татарстане.

