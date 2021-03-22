Всемирный курултай башкир призвал КХЛ расследовать дело с гимном в матче «Салавата» и «Ак Барса»
Всемирный курултай башкир раскритиковал действия болельщиков казанской команды, проявивших неуважение к гимну Башкортостана перед матчем с «Ак Барсом».
В организации считают, что КХЛ также должна взять ситуацию под контроль и организовать расследование случившегося.
«Считаем, что КХЛ должна провести расследование по поводу поведения фанатов казанского «Ак Барса» на «Уфа-Арене», — сообщили в пресс-службе Всемирного курултая башкир.
Председатель Госсобрания республики Константин Толкачев назвал случившееся «вакханалией» и призвал власти Татарстана провести беседу с фанатами «Ак Барса».
Накануне казанская команда в третий раз подряд обыграла «Салават Юлаев» в серии плей-офф КХЛ. Перед игрой во время исполнения гимна Башкортостана болельщики «Ак Барса» начали скандировать кричалки в поддержку своей команды.СпортХоккейОбщество
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