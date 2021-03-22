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Всемирный курултай башкир призвал КХЛ расследовать дело с гимном в матче «Салавата» и «Ак Барса»

12:30, 22.03.2021 6
Всемирный курултай башкир призвал КХЛ расследовать дело с гимном в матче «Салавата» и «Ак Барса»
Фото: ak-bars.ru

Всемирный курултай башкир раскритиковал действия болельщиков казанской команды, проявивших неуважение к гимну Башкортостана перед матчем с «Ак Барсом».

В организации считают, что КХЛ также должна взять ситуацию под контроль и организовать расследование случившегося.

«Считаем, что КХЛ должна провести расследование по поводу поведения фанатов казанского «Ак Барса» на «Уфа-Арене», — сообщили в пресс-службе Всемирного курултая башкир.

Фото: vk.com/hcsalavat

Председатель Госсобрания республики Константин Толкачев назвал случившееся «вакханалией» и призвал власти Татарстана провести беседу с фанатами «Ак Барса».

Накануне казанская команда в третий раз подряд обыграла «Салават Юлаев» в серии плей-офф КХЛ. Перед игрой во время исполнения гимна Башкортостана болельщики «Ак Барса» начали скандировать кричалки в поддержку своей команды.

СпортХоккейОбщество
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 22 мар
    надо уметь проигровать. не надо искать виноватых
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    Анонимно 22 мар
    Вопрос к разного рода "всемирным курултаям": если все граждане России равны, то почему тогда регион России под номером 02 называется Башкортостан, а не Уфимская область? Мы порядком устали от сепаратизма и русофобии в республиках РФ.
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  • Анонимно 22 мар
    Хоккейные фанаты стали брать пример с футбольных? Плохо это! Правы в курултае.
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  • Анонимно 22 мар
    Когда своя команда проигрывает дома, то надо найти какую-то причину для оправдания и свалить ее на другую команду!
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  • Анонимно 22 мар
    Этот курултай башкир превратился в жалобный орган, на кого только они не жаловались: на Эхо Москвы, на Комсомольскую правду, на Татар информ и т.д и т.п, сейчас на ХК Ак Барс. Вместо того, чтобы созидать и бороться за повышение жизненного уровня жителей Башкирии, они каждый день выдают по одной жалобе, погрязли уже в склоках и скандалах.
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  • Анонимно 23 мар
    Организаторы провокаторы? Ввели в заблуждение. Все слышали паузу и отключение музыки. Если нет музыки значит гимн закончился. Имхо
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