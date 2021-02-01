Медведев оценил возможность отключения России от глобальной сети

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал возможным отключение России от глобальной сети, однако, по его словам, у властей на этот случай есть план действий. Об этом сообщает «РИА Новости».



Медведев упомянул ранее звучащие угрозы отключения России от системы международных расчетов SWIFT: «Это не интернет в чистом виде, это все-таки такое прилагательное к банковской деятельности, но постоянно нас этим пугают. Мы даже были вынуждены создать свою систему по передаче информации, если вдруг это случится, чтобы можно было электронными сообщениями обмениваться».

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По его словам, закон о российском сегменте интернета принят как раз в связи с подобными рисками.

Ранее Медведев предложил компенсировать затраты на пользование интернетом семьям с низкими доходами.