Медведев оценил возможность отключения России от глобальной сети
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал возможным отключение России от глобальной сети, однако, по его словам, у властей на этот случай есть план действий. Об этом сообщает «РИА Новости».
Медведев упомянул ранее звучащие угрозы отключения России от системы международных расчетов SWIFT: «Это не интернет в чистом виде, это все-таки такое прилагательное к банковской деятельности, но постоянно нас этим пугают. Мы даже были вынуждены создать свою систему по передаче информации, если вдруг это случится, чтобы можно было электронными сообщениями обмениваться».
По его словам, закон о российском сегменте интернета принят как раз в связи с подобными рисками.
Ранее Медведев предложил компенсировать затраты на пользование интернетом семьям с низкими доходами.ТехнологииОбщество
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