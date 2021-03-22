В Набережных Челнах определились с датой общегородского субботника
В Набережных Челнах определились с датой общегородского субботника. Он пройдет 17 апреля, сообщил первый заместитель руководителя исполнительного комитета Илья Зуев.
Санитарно-экологический двухмесячник стартует в городе 1 апреля. В рамках двухмесячника проведут уборку дорог общего пользования, внутриквартальных проездов, парков, скверов, искусственных сооружений, дворов. Будут посажены деревья и кустарники.
В Казани общегородской субботник состоится 24 апреля.
До этого правительство Татарстана подписало постановление, по которому с 1 апреля по 31 мая в республике пройдет санитарный двухмесячник по очистке территорий населенных пунктов.
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