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В Челнах приступили к ремонту корпуса Б инфекционной больницы

22:12, 18.03.2021
В Челнах приступили к ремонту корпуса Б инфекционной больницы
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах приступили к ремонту корпуса Б инфекционной больницы. Ранее поручение о возобновлении работ дал мэр автограда Наиль Магдеев.

«Все подготовительные работы завершены, коечный фонд перераспределен, начат демонтаж», — цитируют начальника управления здравоохранения Челнов Александра Николаева «Вести КАМАЗа».

Он также добавил, что разработка техзадания строительства нового здания горбольницы № 5 почти завершена.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, Магдеев заявил, что провести все ремонтные работы в инфекционной больнице необходимо оперативно, «в весенне-летний период». В декабре прошлого года их приостановили на полтора месяца по просьбе управления здравоохранения в связи с тем, что закрытие медучреждения на реконструкцию привело бы к потере койко-мест.

Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктураМедицина Татарстан
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