В Челнах приступили к ремонту корпуса Б инфекционной больницы
В Набережных Челнах приступили к ремонту корпуса Б инфекционной больницы. Ранее поручение о возобновлении работ дал мэр автограда Наиль Магдеев.
«Все подготовительные работы завершены, коечный фонд перераспределен, начат демонтаж», — цитируют начальника управления здравоохранения Челнов Александра Николаева «Вести КАМАЗа».
Он также добавил, что разработка техзадания строительства нового здания горбольницы № 5 почти завершена.
Напомним, Магдеев заявил, что провести все ремонтные работы в инфекционной больнице необходимо оперативно, «в весенне-летний период». В декабре прошлого года их приостановили на полтора месяца по просьбе управления здравоохранения в связи с тем, что закрытие медучреждения на реконструкцию привело бы к потере койко-мест.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым