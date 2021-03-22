В Челнах в ходе ночного рейда поймали 9 пьяных водителей

В Набережных Челнах сотрудники ГИБДД провели масштабный рейд по нарушителям. В мероприятии приняли участие 16 экипажей. В рейде приняли участие офицеры отдела ГИБДД и инспекторы отдельной роты ДПС. Об этом сообщают «Сhelny-biz».

Основная цель состояла в выявлении нетрезвых водителей. Всего было поймано 9 водителей, которые были в состоянии алкогольного опьянения. У 18 были окна с тонировкой. За ночь было составлено 130 административных протоколов.

Ранее сообщалось, что до 30 марта ГИБДД Татарстана проведет широкомасштабное мероприятие «Весенние каникулы», направленное на профилактику детского травматизма на дорогах. За два месяца 2021 года произошло 61 ДТП с участием детей. Погибли четыре ребенка, 63 получили травмы.

