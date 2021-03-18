В Казани ГИБДД проведет рейд по предупреждению детского травматизма на дорогах

До 30 марта ГИБДД Татарстана проведет широкомасштабное мероприятие «Весенние каникулы», направленное на профилактику детского травматизма на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За 2 два месяца 2021 года произошло 61 ДТП с участием детей. Погибли четыре ребенка, 63 получили травмы.

Согласно статистике ведомства, большинство детей-участников ДТП — пассажиры. С начала года зарегистрировано 34 аварии, в которых погибли четыре ребенка, а 34 получили травмы. Доля таких ДТП составила 55,7%. Так, 24 января 2021 года водитель автомобиля Daewoo Nexia превысил скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». В результате скончался четырехмесячный пассажир отечественной легковушки — во время движения он находился на руках у матери.

По правилам дорожного движения РФ, перевозить детей в автомобиле можно только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует использовать детские кресла до 12-летия ребенка.

Фото: kzn.ru

Инспекторы намерены провести активную работу по предупреждению нарушений правил перевозки детей. В 2020 году было предупреждено более 12 тысяч таких нарушений, за 2 месяца 2021 года — более 2 тысяч нарушений. За нарушение предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей.

Также сотрудники ДПС намерены направлять в школы информацию о детях, нарушивших правила дорожного движения, для дальнейшей профилактической работы.



Ранее в Казани 147 водителей оштрафовали за отсутствие детского кресла.

Ольга Плешкова