Никита Лямкин: «Картаева нельзя назвать трусом»

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин поделился мнением об эпизоде в матче с «Салаватом Юлаевым» в Уфе, когда нападающий хозяев Владислав Картаев отказался от драки.

— Да, в принципе, ничего страшного. Это не значит, что он струсил или что-то еще. Такая ситуация была, на эмоциях где-то я там тоже. Это нормальная ситуация и нельзя из-за этого назвать человека трусом. Там уже что-то пишут: «Отказался». Ну и что такого? — приводит слова Лямкина пресс-служба «Ак Барса».

Владислав Картаев. Фото: vk.com/hcsalavat

Напомним, казанцы ведут в серии с «Салаватом Юлаевым» со счетом 3:0. Подробнее о третьей победе «Ак Барса» над уфимцами в полуфинале плей-офф Восточной конференции читайте в материале «Реального времени».