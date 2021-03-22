Казанский «Зенит» обыграл «Енисей» в первом матче плей-офф Суперлиги

«Зенит-Казань» обыграл дома красноярский «Енисей» (3:0) в первом матче серии плей-офф российской Суперлиги по волейболу.

Казанская команда справилась с соперником за три партии. При этом в их составе отсутствовали Эрвин Нгапет и Александр Волков, которым тренерским штаб дал отдохнуть в преддверии ответного матча с «Заксой» в Лиге чемпионов.

Заменивший Нгапета Федор Воронков стал одним из героев встречи, набрав 16 очков. Самым результативным в составе обеих команд остался Максим Михайлов из казанского «Зенита», в активе которого 17 баллов.

Вторая встреча с «Енисеем» состоится 28 марта в Красноярске. Серия плей-офф длится до двух побед одной из команд. В случае победы «Енисея» соперники вновь переедут в Казань, где сыграют третий матч серии.

Напомним, ранее «Зенит-Казань» проиграл дома польской «Заксе» (2:3) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Зенит-Казань» — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:14, 25:13, 25:19).