Галимов заменит Да Косту в первом звене «Ак Барса» в третьем матче с «Салаватом»

Тренерский штаб «Ак Барса» определился с составом на третий матч серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым» в рамках полуфинала Восточной конференции КХЛ.

У казанской команды не сыграет нападающий первого звена Стефан Да Коста. Вместо него в центре тройки с Найджелом Доусом и Виктором Тихоновым сыграет Артем Галимов.

Также в состав не попал капитан Данис Зарипов. Нападающий еще ни разу не принял участие в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина из-за повреждения. При этом он отправился на выезд вместе с остальной командой.

Фото: vk.com/hcakbars

Напомним, в составе «Салавата Юлаева» на третий матч отсутствует нападающий Владимир Жарков. Он получил травму после столкновения со Стефаном Да Костой в ходе второй встречи команд в Казани.