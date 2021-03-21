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Жарков не попал в состав «Салавата Юлаева» на третий матч с «Ак Барсом»

13:45, 21.03.2021
Жарков не попал в состав «Салавата Юлаева» на третий матч с «Ак Барсом»
Фото: vk.com/hcsalavat

Нападающий «Салавата Юлаева» Владимир Жарков не попал в состав команды на третий матч серии плей-офф против казанского «Ак Барса».

Во второй игре в Казани форвард неудачно провел силовой прием против Стефана Да Косты и досрочно покинул площадку, получив травму.

Вместо него во втором звене «юлаевцев» с Джеффом Плэттом и Александром Кадейкиным сыграет Дмитрий Кугрышев.

Также в состав попали Эдуард Гиматов и Артем Пименов, которые выйдут в четвертой тройке. Примечательно, что один из самых интересных молодых нападающих России Родион Амиров на этот раз заявлен лишь 13-м нападающим.

В воротах с первых минут игру снова начнет Юха Метсола.

СпортХоккей
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