Жарков не попал в состав «Салавата Юлаева» на третий матч с «Ак Барсом»
Нападающий «Салавата Юлаева» Владимир Жарков не попал в состав команды на третий матч серии плей-офф против казанского «Ак Барса».
Во второй игре в Казани форвард неудачно провел силовой прием против Стефана Да Косты и досрочно покинул площадку, получив травму.
Вместо него во втором звене «юлаевцев» с Джеффом Плэттом и Александром Кадейкиным сыграет Дмитрий Кугрышев.
Также в состав попали Эдуард Гиматов и Артем Пименов, которые выйдут в четвертой тройке. Примечательно, что один из самых интересных молодых нападающих России Родион Амиров на этот раз заявлен лишь 13-м нападающим.
В воротах с первых минут игру снова начнет Юха Метсола.СпортХоккей
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