Власти Татарстана выставили на торги два Ford Explorer, Mercedes-Benz Sprinter и BMW X5

Минземимущество Татарстана объявило о проведении торгов по продаже пяти автомобилей. Среди них два Ford Explorer, BMW X5, Mercedes-Benz Sprinter и Ford Mondeo.

Начальная стоимость в сумме составляет 2,2 млн рублей, следует из материалов министерства. Торги назначены на 4 марта.

Первый Ford Explorer (2013 г.в.) выставлен на аукцион за 801,4 тысячи рублей, второй за 633,8 тысячи. Ford Mondeo того же года продается за 248 тысяч. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter (1999 г.в.) предлагается приобрести за 122,2 тысячи рублей. Стартовая цена для BMW X5 (2007 г.в.) составляет 435,7 тысячи рублей.

Ранее власти Татарстана выставляли на торги Mercedes-Benz S600 и Daewoo Nexia. Общая цена двух авто составляла 260 тысяч рублей.

