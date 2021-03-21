В России разрешили въезд иностранным студентам из эпидемиологически благополучных стран

Иностранным студентам из эпидемиологически благополучных стран разрешили вернуться в Россию для продолжения обучения. Перед приездом им необходимо не менее чем за 10 дней уведомить университет по электронной почте о дате въезда в страну.

Как страны с безопасной эпидемиологической обстановкой, откуда иностранные студенты могут вернуть в Россию, Роспотребнадзором рекомендованы: Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Греция, Египет и Индия. В список также входят Казахстан, Катар, Киргизия, Куба, Мальдивская Республика, ОАЭ, Сейшельские острова, Сербия, Сингапур, Танзания, Турция, Финляндия, Швейцария, Эфиопия, Южная Корея, Южная Осетия и Япония.

Не ранее чем за три дня до возвращения в Россию студенту необходимо сделать ПЦР-тест на COVID-19. Документ с отрицательным результатом должен быть представлен на русском или английском языке.

В течение 72 часов с момента прибытия в Россию иностранный студент вновь должен сдать ПЦР-тест на коронавирус и соблюсти режим самоизоляции по месту проживания до получения результата. В этот период занятия он будет посещать дистанционно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Прохождение повторного ПЦР-теста является обязательным условием допуска иностранного студента к очному обучению, говорится в telegram-канале Минобрнауки России.



В феврале Казанский федеральный университет (КФУ) отменил обязательную 14-дневную обсервацию для иностранных студентов, прибывающих из стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение.

Татьяна Демина