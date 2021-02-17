В КФУ отменили обязательную обсервацию для некоторых иностранных студентов
Казанский федеральный университет (КФУ) отменил обязательную 14-дневную обсервацию для иностранных студентов. «Это касается тех обучающихся, которые прибывают из государств, с которыми уже возобновлено авиасообщение», — отмечается в сообщении вуза.
Теперь студентам нужно будет только сдать два теста на коронавирус — не ранее чем за три дня до прилета и в течение 72 часов после него. До получения результатов тестирования студентам нужно соблюдать режим самоизоляции.
Ранее иностранных студентов КФУ допускали к занятиям только после обсервации и при наличии отрицательного теста на коронавирус.
Недавно в Казанском федеральном университете стартовала вакцинация сотрудников от коронавируса. Прививку делают в университетской клинике КФУ по утвержденному плану-графику.ОбществоОбразование Татарстан
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