В Казани посадят дуб из желудя дерева, посаженного Петром I

Осенью в Казани посадят дуб, выращенный из желудя дерева, которое посадил в Летнем саду первый российский император Петр I. Об этом сообщила директор Музея ИЗО РТ Розалия Нургалеева.

Деревце планируют посадить либо около дома Михляева, либо в парке усадьбы Сандецкого. Место выбрано не случайно. Согласно версии краеведов, Петр I, будучи в Казани, гостил в доме крупного промышленника Ивана Афанасьевича Михляева и даже якобы отпраздновал здесь свое 50-летие, направляясь через город в Персидский поход. Позже Михляев построил в камне храм рядом с домом, в честь государя, сообщает «Татар-информ».



Дом Михляева входит в ансамбль Петропавловского собора. В 2020 году объект культурного наследия федерального значения реконструировали, однако выделенных в прошлом году из бюджета республики 111 млн рублей оказалось недостаточно. Объект законсервировали, на восстановление памятника потребовалось еще 84,4 миллиона.



Ольга Плешкова