В Казани спасли собаку, которая застряла в решетке забора

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Сегодня спасатели пришли на помощь бездомной собаке, которая застряла в металлических прутьях забора и не могла выбраться.

По всей видимости, животное пыталось пролезть между тонкими прутьями. Голова пролезла, а вот задняя часть оказалась шире. Животное жалобно скулило и неизвестно сколько так простояло.

Прибывшие сотрудники МЧС освободили собаку.

Ранее в Татарстане спасатели вытащили из погреба пакистанского козла.

Ольга Плешкова