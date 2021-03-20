В Казани спасли собаку, которая застряла в решетке забора
Сегодня спасатели пришли на помощь бездомной собаке, которая застряла в металлических прутьях забора и не могла выбраться.
По всей видимости, животное пыталось пролезть между тонкими прутьями. Голова пролезла, а вот задняя часть оказалась шире. Животное жалобно скулило и неизвестно сколько так простояло.
Прибывшие сотрудники МЧС освободили собаку.
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