В Набережных Челнах продали символ города — дебаркадер

Фото: Антон Литвиненко/«Вести КАМАЗа»

В Набережных Челнах продали символ города — легендарный дебаркадер, пришвартованный на набережной Габдуллы Тукая. Его выкупили за 15 млн рублей.

Новые владельцы планируют восстановить пристань и, для начала, возобновить работу банкетного зала. В будущем они хотят отремонтировать все судно. По предварительной оценке, ремонт объекта потребует около 20 млн рублей.

Полностью завершить работы планируют в 2026 году. В будущем здесь могут запустить речной трамвайчик вдоль городских берегов и вновь заново открыть «Клуб юных моряков».



Ранее Казань и Челны возглавили рейтинг лучших набережных от блогера Ильи Варламова. В Челнах он отметил дизайн, систему мостов и решение сохранить старый дебаркадер.

Ольга Плешкова