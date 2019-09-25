Казань и Челны возглавили рейтинг лучших набережных от Варламова

Известный блогер Илья Варламов составил топ-10 лучших набережных России. В него вошли казанская набережная озера Кабан и набережная Тукая в Набережных Челнах.

Казань оказалась на первом месте. Набережная Кабана запомнилась Одувану системой каскадов, позволяющей не только показать различные растения, но и фильтровать воду.

«Про Казань я писал уже много раз. На сегодняшний день набережная озера Нижний Кабан — лучшая в России», — отмечает Варламов.

Челны — на третьей строчке рейтинга. «Набережным Челнам сам бог велел делать хорошие набережные, но до последнего времени с этим было туго», — написал блогер. Он отметил дизайн, систему мостов и решение сохранить старый дебаркадер.

Вторую строчку заняла набережная в Туле, получившая название Казанская.

В топ-10 вошли также Москва, Белгород, Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург и Ухта.

Ранее Варламов уже называл казанскую набережную лучшей в России. Тогда он писал, что другим городам есть чему поучиться у Казани и Альметьевска.