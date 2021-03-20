Татарстанские компании ЖКХ задолжали за электричество 39 млн рублей

На сегодняшний день в Татарстане сумма долга коммунальных компаний за электроэнергию составляет 39 млн рублей, за газ — 456 млн рублей. За год их задолженность сократилась на 4 млн и 49 млн рублей соответственно.

Задолженность татарстанских водоканалов, предприятий тепловых сетей и многоотраслевых предприятий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась почти в два раза — на 30 млн рублей, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

По данным министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики, просроченная задолженность наблюдается в 13 районах РТ. В шести муниципальных образованиях долги по коммунальным платежам растут.

Фото: realnoevremya.ru

Отметим, что в Татарстане по состоянию на 1 марта задолженность по жилищно-коммунальным платежам составила 8 млрд 284 млн рублей. Собираемость платежей по республике на начало весны составила 90,7%, что ниже аналогичного периода 2020 года на 3,5%.

По данным ассоциации «Совет производителей энергии», в России общая задолженность за тепловую энергию в январе 2021 года выросла на 28,7 млрд рублей и достигла 237,9 млрд рублей.



Татьяна Демина