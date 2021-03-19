В Татарстане задолженность по платежам за ЖКУ составляет более 8 млрд рублей

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане по состоянию на 1 марта задолженность по жилищно-коммунальным платежам составила 8 млрд 284 млн рублей. Собираемость платежей по республике на начало весны составила 90,7%, что ниже аналогичного периода 2020 года на 3,5%.

За январь — февраль текущего года уровень собираемости платежей за ЖКУ в Татарстане составил 92,5%, что ниже, чем за первые 2 месяца 2020 года, на 1,5%. В среднем по году, собираемость составила 98,2%, сообщает пресс-служба президента РТ.

Отмечается, что 14 муниципальных образований Татарстана обеспечили собираемость жилищно-коммунальных платежей на уровне среднереспубликанского и выше.

Фото: Ринат Назметдинов

Отметим, что жители Казани пожаловались на большие счета за коммунальные услуги в феврале. «Квартплата за однокомнатную квартиру — «5к», это нормально?», — возмутилась одна из местных жительниц.



По данным ассоциации «Совет производителей энергии», в России общая задолженность за тепловую энергию в январе 2021 года выросла на 28,7 млрд рублей и достигла 237,9 млрд рублей.



Татьяна Демина