Долги россиян за тепло выросли почти на 29 млрд рублей

В России общая задолженность за тепловую энергию в январе 2021 года выросла на 28,7 млрд рублей и достигла 237,9 млрд рублей, говорится в материалах ассоциации «Совет производителей энергии», с которыми ознакомился ТАСС.

На 13,4% выросли долги всех категорий потребителей в феврале текущего года и составили уже 269,9 млрд рублей.

В январе текущего года на 12,9% упала собираемость платежей жилищными организациями по сравнению с январем 2020 года. Теплоснабжающие организации и малый бизнес ухудшили уровень расчетов на 8,3%, а показатель среди населения уменьшился на 5,5%.

Напомним, ранее казанцы пожаловались на большие счета за коммунальные услуги в социальных сетях. Пользователь опубликовал пост с фотографией своего счета за февраль текущего года. «Квартплата за однокомнатную квартиру — «5к», это нормально?» — задается вопросом девушка.

