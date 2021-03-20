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В Набережных Челнах детей в садике кормили из битой посуды

16:10, 20.03.2021
В Набережных Челнах детей в садике кормили из битой посуды
Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах в детском саду №46 «Земляничка» детей кормили из посуды с отбитыми краями, что является нарушением законодательства об образовании, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Также прокуратура города при проверке установила, что в образовательном учреждении имеются дефекты покраски стен и потолка в седьмой группе, а также на стене над входом в прачечную.

Надзорное ведомство внесло в адрес руководителя детского сада №46 «Земляничка» представление об устранении выявленных нарушений закона. По результатам его рассмотрения администрация учреждения ликвидировала их. Двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Набережных Челнов.

Фото: realnoevremya.ru

В прошлом году проверка прокуратуры подтвердила, что ученикам в средней школе №5 в Набережных Челнах выдавали испорченные мандарины. Инцидент произошел 16 декабря.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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