В Набережных Челнах детей в садике кормили из битой посуды

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах в детском саду №46 «Земляничка» детей кормили из посуды с отбитыми краями, что является нарушением законодательства об образовании, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Также прокуратура города при проверке установила, что в образовательном учреждении имеются дефекты покраски стен и потолка в седьмой группе, а также на стене над входом в прачечную.

Надзорное ведомство внесло в адрес руководителя детского сада №46 «Земляничка» представление об устранении выявленных нарушений закона. По результатам его рассмотрения администрация учреждения ликвидировала их. Двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Набережных Челнов.

Фото: realnoevremya.ru

В прошлом году проверка прокуратуры подтвердила, что ученикам в средней школе №5 в Набережных Челнах выдавали испорченные мандарины. Инцидент произошел 16 декабря.



Татьяна Демина