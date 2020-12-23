Прокуратура: школьникам в Набережных Челнах действительно выдали испорченные мандарины

Фото: кадр видео из соцсети

Проверка прокуратуры подтвердила, что школьникам в Набережных Челнах выдали испорченные мандарины. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Выяснилось, что инцидент произошел 16 декабря в средней школе №5. Ученикам шестого класса выдали мандарины с признаками гнили.

«Таким образом, сотрудники школы допустили грубое нарушение законодательства об образовании, санитарно-эпидемиологических требований при организации питания учащихся. В адрес директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» внесено представление с требованием устранить причины и условия допущенных нарушений и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности», — гласит сообщение ведомства.

Акт реагирования будет рассмотрен в течение 30 дней с участием прокурора.

Напомним, что в соцсетях появился короткий видеоролик, снятый челнинскими школьниками. Дети показали испорченные мандарины, выданные им во время обеда.



Ольга Плешкова