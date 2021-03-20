В Челнах мужчину посадили за предоставление квартиры наркоманам

В Набережных Челнах мужчину посадили на 1 год 7 месяцев в колонию строгого режима за то, что он предоставлял свою квартиру наркоманам для употребления запрещенных веществ. Об этом сообщается на сайте Набережночелнинского городского суда.

Мужчину обвинили в том, что с мая 2020 года по июнь 2020 года он предоставлял свою квартиру для употребления наркотиков. Взамен он получал деньги и некие лекарственные препараты.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 7 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.



Ранее в Нижнекамске полицейские накрыли наркопритон. Его организовала безработная, ранее судимая 29-летняя местная жительница.

Ольга Плешкова