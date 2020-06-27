В Татарстане накрыли наркопритон

Фото: МВД по РТ

В Нижнекамске полицейские накрыли наркопритон. Об этом сообщили в УВД города.

Сообщается, что с 10 по 24 июня безработная, ранее судимая 29-летняя местная жительница в своей квартире организовала притон для употребления наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.



Ранее в Набережных Челнах полиция накрыла наркопритон, который организовал в своей квартире безработный 44-летний местный житель.

