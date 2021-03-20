В Альметьевске открылся консультационный пункт для садоводов

В Альметьевске открылся консультационный пункт для садоводов и огородников. Об этом сообщили пресс-службе филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ.

Сообщается, что в пунктах можно выбрать высококачественные семена, средства защиты растений, удобрения и другие товары для приусадебного участка, а также проконсультироваться в области семеноводства и защиты растений.

Фото: rosselhoscenter.com

«Специалисты также проведут диагностику овощных, плодово-ягодных культур на наличие вредителей и болезней, подберут средства борьбы с выявленными вредоносными объектами, объяснят, как правильно подготовить почву, растения к посадке и сохранить полученный урожай, а также ответят на другие интересующие вопросы», — говорится в сообщении.

Центр располагается по адресу Альметьевск, Луговая,10. В скором времени подобные центры обещают открыть еще в 4 районах республики в Тукаевском, Кукморском, Черемшанском и Тетюшском.



Ольга Плешкова