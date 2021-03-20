В Казани пройдет инклюзивная викторина с Вассерманом

Фото: Максим Платонов (архив)

20 марта, в субботу, в казанском ИТ-парке пройдет «Большая инклюзивная викторина». В мероприятии примут участие журналист, публицист, телеведущий Анатолий Вассерман и политический деятель, журналист Нурали Латыпова.

Викторина запланирована на 16:00. Участие в мероприятии можно принять онлайн, пройдя предварительную регистрацию. Зрители смогут посмотреть викторину на YouTube в прямом эфире.

Мероприятие проводится в продолжение проекта «Соревнование по интеллектуальным играм в формате «Что? Где? Когда?" среди людей с ограниченными возможностями здоровья со звездами», сообщается на сайте Минцифры Татарстана.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в августе прошлого года Вассерман, а также Виктор Сиднев, Александр и Ольга Успановы, спортивный комментатор Владимир Стогниенко и другие выступили наставниками команд в турнире по интеллектуальным играм среди людей с ограниченными возможностями, который прошел в Лаишево. Подробнее о прошедшем мероприятии — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина