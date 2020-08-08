В Лаишево начинается турнир по интеллектуальным играм с участием Вассермана и Сиднева

Фото: Людмила Губаева

В Лаишево начинается турнир по интеллектуальным играм среди людей с ограниченными возможностями. В качестве наставников команд выступают лидеры интеллектуального движения: Анатолий Вассерман, Виктор Сиднев, Александр и Ольга Успановы, спортивный комментатор Владимир Стогниенко и другие.

Редактор «Реального времени» Людмила Губаева тоже участвует в турнире на правах участницы чемпионатов России и мира по спортивной версии «Что? Где? Когда?". Участников команд поприветствовал глава района Ильдус Зарипов. Сиднев в выступлении поздравил жителей Татарстана со 100-летием образования ТАССР

Игра проходит в рамках проекта, выигравшего президентский грант РФ. Звёздные капитаны уже прогулялись по Лаишево: оценили виды на реку и похвалили благоустройство.

Подробнее о мероприятии — в материале «Реального времени».