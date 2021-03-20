На следующей неделе в некоторых домах Вахитовского района Казани почти на сутки отключат воду

На следующей неделе в Казани некоторые дома Вахитовского района почти на сутки останутся без воды. Отключение водоснабжения запланировано с 9:00 23 марта (вторник) до 6:00 24 марта (среда).

В связи с работами на сетях водопровода, воды не будет по следующим адресам:

улица Девятаева, 1 (все корпуса), 1а, 1б, 3, 19;

улица Зайцева, 14, 29, 29а, 31;

улица Меховщиков, 4, 14;

улица Портовая, 5, 9, 11, 13, 15, 17.

Автоцистерны будут размещать согласно заявкам, которые можно оставить по телефону: +7 (843) 231-62-60, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: Максим Платонов (архив)

В конце февраля в Казани жители 12 домов на проспекте Ибрагимова из-за прорыва водопровода остались без воды: прорвало трубу водопровода диаметром 500 мм 1973 года постройки. Аварию устранили в тот же день.



Татьяна Демина