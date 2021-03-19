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Стримеров предложили регистрировать в качестве индивидуальных предпринимателей

18:55, 19.03.2021
Стримеров предложили регистрировать в качестве индивидуальных предпринимателей
Фото: pxhere.com

Росфинмониторинг обсуждает вопрос регистрации как треш-, так и обычных стримеров в качестве индивидуальных предпринимателей. «Это необходимо как минимум потому, что их деятельность направлена на получение дохода», — сообщил сенатор Алексей Пушков.

Также Федеральная налоговая служба предложила взимать налог с пожертвований треш-стримерам и уже готовит соответствующие изменения в законодательстве. По словам Пушкова, за счет таких платежей треш-стримеры получают прибыль. Более того, за дополнительную плату можно заказать эфир с конкретным сюжетом, пишет «РИА Новости».

В начале декабря в Подмосковье был задержан стример Стас Решетников, известный под псевдонимом Reeflay, в прямом эфире которого умерла девушка. Ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

После этого Пушков предложил ввести наказание за треш-стримы как за унижение человеческого достоинства — штрафами и лишением свободы на срок до 6 лет.

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