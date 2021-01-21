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В Совфеде предложили наказывать за «трэш-стримы» лишением свободы и штрафами

23:25, 21.01.2021
В Совфеде предложили наказывать за «трэш-стримы» лишением свободы и штрафами
Фото: Василий Иванов

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил ввести наказание за треш-стримы, как за унижение человеческого достоинства, штрафами и лишением свободы на срок до 6 лет. Об этом пишет ТАСС.

Он предложил дополнить статью 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) еще одним пунктом, согласно которому запрещаются «трэш-стримы», содержащие элементы насилия, угрозы для здоровья и унижение человеческого достоинства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале декабря в Подмосковье был задержан стример Стас Решетников, известного под псевдонимом Reeflay, в прямом эфире которого умерла девушка. Ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее ее смерть.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
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