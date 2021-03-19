237,9 млрд рублей долгов за тепло в России — это много или мало?

Совокупная задолженность за тепловую энергию в России в январе 2021 года выросла на 28,7 млрд рублей и достигла 237,9 млрд рублей, говорится в материалах ассоциации «Совет производителей энергии» (объединяет интересы крупных тепловых и атомных генерирующих компаний России). По оценкам совета, в феврале текущего года долги всех категорий потребителей выросли еще на 13,4% и составили уже 269,9 млрд рублей.

Отмечается, что в январе собираемость платежей жилищными организациями упала на 12,9% по сравнению с январем 2020 года. Теплоснабжающие организации и малый бизнес ухудшили уровень расчетов на 8,3%, а показатель среди населения уменьшился на 5,5%. В то же время промышленные и бюджетные потребители повысили собираемость платежей на 1,5% в годовом выражении.

При этом в самом совете отмечают, что «динамика дебиторской задолженности в целом соответствует тренду сезонного характера», передает ТАСС.

Фото: Ринат Назметдинов

237,9 млрд рублей долга за тепло — это:

$3,21 млн по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. В 3,5 раза больше, чем должны россияне за электроэнергию, — совокупный долг по итогам 2020 года составил 66,6 млрд рублей (данные Центра финансовых расчетов).

— совокупный долг по итогам 2020 года составил 66,6 млрд рублей (данные Центра финансовых расчетов). На 3,4 млрд меньше, чем составляла общая сумма задолженности в феврале 2019 года, и на 26,3 млрд больше, чем общая задолженность в феврале прошлого года.

и на 26,3 млрд больше, чем общая задолженность в феврале прошлого года. В четыре раза меньше, чем объем долгов, который тот же «Совет производителей энергии» прогнозировал прошлым летом на конец года . Тогда совет опасался, что при снижении собираемости платежей в пандемию неплатежи как за тепло, так и электроэнергию в 2020 году могут превысить 1 трлн рублей.

. Тогда совет опасался, что при снижении собираемости платежей в пандемию неплатежи как за тепло, так и электроэнергию в 2020 году могут превысить 1 трлн рублей. На Татарстан приходится около 3% от этой суммы — ранее замдиректора АО «Татэнергосбыт» Роберт Хабибуллин сообщал, что по состоянию на 1 января по всей республике сумма просроченной задолженности за тепло составляет 6,7 млрд рублей.

— ранее замдиректора АО «Татэнергосбыт» Роберт Хабибуллин сообщал, что по состоянию на 1 января по всей республике сумма просроченной задолженности за тепло составляет 6,7 млрд рублей. В полтора раза меньше, чем годовая (2019 год, МСФО) выручка «Т Плюс» — самой крупной из российских частных энергетических компаний.

Александр Артемьев