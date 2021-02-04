В Татарстане сумма просроченной задолженности за отопление составляет 6,7 млрд рублей

По состоянию на 1 января по всей республике сумма просроченной задолженности за отопление составляет 6,7 млрд рублей. Об этом сегодня рассказал заместитель директора по биллингу и реализации электрической энергии физически лицам АО «Татэнергосбыт» Роберт Хабибуллин.



Отметим, что 2021 год начался с резкого повышения коммунальных платежей, что вызвало недовольство многих татарстанцев своими управляющими компаниями. «Реальное время» уже писало о казанце, проведшем собственное расследование и утверждающем, что его УК перекладывает плату за отопление коммерческих площадей на жильцов дома.

Фото: realnoevremya

Тем не менее сегодня АО «Татэнергосбыт» сообщили, что в Татарстане вновь ожидается увеличение квартплаты. В январских квитанциях ожидается рост порядка 8% по отношению к прошлому месяцу.

— Мы провели небольшой анализ — сделали срез по 40 домам разных управляющих компаний. Анализ показал: по декабрю увеличение по сравнению с ноябрем — 31% (в гигакалориях, но, соответственно, и начислениям). В сравнении с декабрем 2019 года — это 13%. В январе также были холода, которые длились неделю, так что в январских квитанциях ожидается рост порядка 8% по отношению к прошлому месяцу», — сообщил Хабибуллин.

Ольга Плешкова