В Казани прекращают работу фонтаны

В Казани фонтаны прекратят работу с четверга, 1 октября. Рабочие уже откачивают воду и ведут подготовку к зимней консервации фонтанов.

В частности, остановятся фонтаны в парке имени Горького, парке «Крылья Советов», Лядском саду, Горкинско-Ометьевском лесу, сквере им. К. Тинчурина, на набережной озера Кабан и бульваре «Ак чәчәкләр», сообщается на сайте мэрии татарстанской столицы.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Напомним, что в этом году все фонтаны в Казани запустили только к середине июня.