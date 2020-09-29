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В Казани прекращают работу фонтаны

17:42, 29.09.2020 1
В Казани прекращают работу фонтаны
Фото: youtube.com

В Казани фонтаны прекратят работу с четверга, 1 октября. Рабочие уже откачивают воду и ведут подготовку к зимней консервации фонтанов.

В частности, остановятся фонтаны в парке имени Горького, парке «Крылья Советов», Лядском саду, Горкинско-Ометьевском лесу, сквере им. К. Тинчурина, на набережной озера Кабан и бульваре «Ак чәчәкләр», сообщается на сайте мэрии татарстанской столицы.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Напомним, что в этом году все фонтаны в Казани запустили только к середине июня.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:56
    зато отопление в жару включили,чтоб народ обобрать,когда счетчики отопления на каждую квартиру ставить начнут?
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