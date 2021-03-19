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В Агрызе бездомные собаки напали на человека

14:21, 19.03.2021 1
В Агрызе бездомные собаки напали на человека
Фото: realnoevremya.ru

В Агрызе бездомные собаки напали на человека. Видео с пострадавшей девушкой было опубликовано в telegram-канале Mash Iptash.

На видео можно разглядеть раненую девушку, которая лежит в сугробе. Очевидцы вызвали медиков, чтобы помочь жертве. Вокруг пострадавшей на снегу много крови.

Авторы поста сообщают, что в городе закрылась последняя компания по отлову бродячих животных из-за того, что специалистам мало платили. Горожане боятся пускать детей на улицу.

Кроме того, пишут, что отловом займется компания из Удмуртии в следующий понедельник.

Ранее Чистопольская городская прокуратура потребовала от местных властей решить проблему с бездомными собаками, нападающими на людей. С 1 января 2020 года по 12 января 2021 года в местную ЦРБ обратились 272 человека, в числе которых 91 ребенок в возрасте от 5 до 17 лет. А в Казани мужчина спас ребенка от нападения стаи бездомных собак. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:06
    Не собаки - люди звери, они бросают собак на произвол судьбы!
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