В Казани мужчина спас ребенка от стаи бездомных собак — видео
В Казани мужчина спас ребенка от нападения стаи бездомных собак. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения.
Как сообщает канал Mash Iptash, инцидент произошел во дворе дома на улице Джаудата Файзи в 2 часа ночи. На кадрах видно, что ребенок играл на детской площадке, когда в его сторону побежали три собаки. Это вовремя заметили идущие возле парковки мужчина с женщиной и поспешили на помощь.
Ребенок кинулся за помощью к женщине, в это время дорогу псам преградил мужчина. Судя по записи, стая хоть и поумерила пыл, но не испугалась и попыталась напасть на мужчину, однако ему удалось усмирить псов.
Ранее жители Казани жаловались на стаи бродячих собак.
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