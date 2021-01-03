В Казани мужчина спас ребенка от стаи бездомных собак — видео

Фото: кадр видео

В Казани мужчина спас ребенка от нападения стаи бездомных собак. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения.

Как сообщает канал Mash Iptash, инцидент произошел во дворе дома на улице Джаудата Файзи в 2 часа ночи. На кадрах видно, что ребенок играл на детской площадке, когда в его сторону побежали три собаки. Это вовремя заметили идущие возле парковки мужчина с женщиной и поспешили на помощь.

Ребенок кинулся за помощью к женщине, в это время дорогу псам преградил мужчина. Судя по записи, стая хоть и поумерила пыл, но не испугалась и попыталась напасть на мужчину, однако ему удалось усмирить псов.



Ранее жители Казани жаловались на стаи бродячих собак.



Ольга Плешкова