В России школьные выпускные пройдут 27 июня

В Минпросвещения России рекомендовали регионам провести школьные выпускные вечера 27 июня. При этом формат проведения (онлайн или офлайн) местные власти могут выбрать сами, исходя из эпидемиологической ситуации.

Так, очные мероприятия допускается проводить в регионах, которые на этот момент выйдут на третий этап снятия ограничений, связанных с коронавирусом.

Помимо этого, в ведомстве разрешили проводить выпускные вечера и в июле-августе, после сдачи ЕГЭ, передает «Интерфакс».

Завтра для выпускников казанских школ пройдет последний звонок в онлайн-формате. Для проведения онлайн-линейки каждая школа сама подготовила сценарий и выбрала удобную онлайн-платформу.