В казанском магазине обнаружили контрафактную обувь Adidas и New Balance

В ходе совместного рейда татарстанские таможенники и должностные лица Роспотребнадзора РТ обнаружили в казанском магазине контрафактную обувь. На кроссовках присутствовали незаконно нанесенные изображения зарегистрированных товарных знаков Adidas, New Balance, FILA. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

Из 33 пар маркировка не читалась на 29. На обуви не было маркировки, которая позволяет определить законность ввоза и реализации товара. На товар наложили арест. В отношении индивидуального предпринимателя составили протоколы об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что с этого года в целях борьбы с контрафактной продукцией в России запрещен оборот немаркированных товаров легкой промышленности — текстиля и одежды. Промаркировать нереализованные остатки товаров на складах предприниматели могут до конца января. Однако с 1 февраля даже не выставленные на продажу вещи будут считаться контрафактными.

