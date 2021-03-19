В Минздраве Татарстана рассказали о состоянии детей, которые отравились в бассейне Мензелинска
В Мензелинске за медицинской помощью после отравления, предположительно хлором, обратилось 8 детей. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.
Пятерым помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась. Троих госпитализировали для дальнейшего наблюдения. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное, опасений за их здоровье нет.
Инцидент произошел вчера, 18 марта. При проведении занятий в бассейне ДЮСШ «Юбилейный» тренеры почувствовали запах хлора. В связи в этим для двух групп из 24 детей 2005—2009 года рождения занятия приостановили, детей отправили домой. Вечером в ЦРБ обратилось 8 детей с жалобами на першение в горле. Следком завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование взято на контроль в прокуратуре. За ситуацией следят в Роспотребнадзоре РТ.
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