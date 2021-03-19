В Минздраве Татарстана рассказали о состоянии детей, которые отравились в бассейне Мензелинска

В Мензелинске за медицинской помощью после отравления, предположительно хлором, обратилось 8 детей. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

Пятерым помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась. Троих госпитализировали для дальнейшего наблюдения. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное, опасений за их здоровье нет.

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Инцидент произошел вчера, 18 марта. При проведении занятий в бассейне ДЮСШ «Юбилейный» тренеры почувствовали запах хлора. В связи в этим для двух групп из 24 детей 2005—2009 года рождения занятия приостановили, детей отправили домой. Вечером в ЦРБ обратилось 8 детей с жалобами на першение в горле. Следком завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование взято на контроль в прокуратуре. За ситуацией следят в Роспотребнадзоре РТ.



Татьяна Леухина