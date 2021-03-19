Прокуратура, Роспотребнадзор и МЧС проверят факт отравления детей хлором в бассейне Мензелинска

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

Прокуратур Мензелинского района Татарстана с привлечением специалистов Роспотребнадзора и МЧС проведет проверку по факту отравления, предположительно парами хлора, восьми детей 2005—2008 годов рождения в бассейне спортшколы в Мензелинске. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Сообщение об инциденте поступило в местный отдел полиции накануне в 22.44.

По факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование взято на контроль в прокуратуре.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. По данным Следкома, проведенный осмотр места происшествия выявил неисправность оборудования в помещении бассейна, в частности системы вентиляции.